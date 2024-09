A quarta temporada de “Homicídios ao Domicílio" estreou-se no final de agosto. Já o terceiro episódio chegou esta semana ao Disney+ e conta com uma nova referência a Portugal - no segundo capítulo, os protagonistas 'provaram' presunto português.

No novo episódio da quarta temporada, enquanto procuram pistas sobre o novo crime cometido no Arconia, Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) recebem a vista da inspectora Donna Williams (Da'Vine Joy Randolph), do FBI, que apresenta detalhes sobre a investigação.

"Apenas um invólucro .300 Win Mag foi encontrado na Torre Ocidental, no apartamento 14F, pertencente a um inquilino com o nome de M. Dudenoff, professor reformado, que os vizinhos dizem convenientemente não estar na cidade. Está em Portugal", diz a detetive norte-americana.

Mabel Mora, personagem interpretada por Selena Gomez, frisa que acha "suspeita" a ausência do vizinho. "Exatamente. Foi o que eu disse, Mora. É muito suspeito, porra. Que burro quereria ir para Portugal quando existe Espanha?", responde Donna Williams, recebendo olhares de reprovação do trio de protagonistas.