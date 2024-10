No oitavo episódio da quarta temporada de "Homicídios ao Domicílio", Portugal voltou a ser tema de conversa entre os protagonistas. Ao longo dos capítulos da série com Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, são várias as referências ao nosso país.

Depois do "presunto português",de uma piada que não agradou a muitos dos espectadores e da bandeira nacional, Oliver (Martin Short), Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) e o elenco do filme sobre o trio (Zach Galifianakis, Eugene Levy e Eva Longoria) conversam com os vizinhos da Torre Oeste do Arconia sobre Dudenoff (Griffin Dunne), que sempre sonhou viver em Portugal.

À discussão, junta-se depois uma nova personagem: Helga Heino (Alexandra Templer), que revela ter recebido um bilhete de Dudenoff, onde o professor lhe contava que se iria mudar para Portugal.