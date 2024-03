Tom Ripley, a incontornável criação da escritora policial Patricia Highsmith, já teve os rostos e corpos de Alain Delon, Dennis Hopper, Jonathan Kent, Matt Damon, John Malkovich, Barry Pepper e Ian Hart.

O britânico Andrew Scott ("Sherlock", "Fleabag", "All of Us Strangers") é o novo vigarista e assassino nova-iorquino na minissérie "Ripley", com a Netflix a divulgar na segunda-feira o trailer oficial.

Com estreia marcada para 4 de abril, os oito episódios da série foram realizados e escritos por Steven Zaillian, o vencedor do Óscar por "A Lista de Schindler" e ligado a "The Night Of".

"Tom Ripley, um vigarista a fazer pela vida na Nova Iorque do início dos anos 60, é contratado por um homem abastado para viajar até Itália e persuadir o seu filho diletante a regressar a casa. Ao aceitar o trabalho, Tom inicia uma nova vida complexa vida engano, fraude... e homicídio", resume o serviço.

Além de Andrew Scott, o elenco da minissérie conta com Dakota Fanning, no papel de Marge Sherwood, e Johnny Flynn, que interpreta Dickie Greenleaf, além de Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy e... John Malkovich.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.