A TVI e a Prime Video estreiam em janeiro de 2025 a série "Vizinhos para Sempre".

A produção é uma adaptação portuguesa da série de sucesso espanhola "La Que se Avecina" e vai contar as peripécias do quotidiano de uma comunidade de vizinhos no condomínio 'Terraços do Glamour".

"As relações entre os vizinhos, marcadas por disputas eternas, mexericos constantes e desafios permanentes serão o mote da minissérie, que nos leva numa viagem hilariante pelos altos e baixos da vida de um condomínio tão peculiar quanto disfuncional", resume o canal em comunicado.

O elenco conta com Alexandra Lencastre, Diogo Morgado, Fernando Pires, Tiago Teotónio Pereira, Paula Neves, Miguel Guilherme ou Diogo Valsassina.