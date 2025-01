A Prime Video e a TVI revelam o trailer da primeira temporada de 10 episódios de "Vizinhos Para Sempre". A versão portuguesa da série espanhola "La que se avecina" estreia-se a 18 de janeiro no serviço de streaming e o canal. A segunda temporada da série já foi confirmada.

A produção portuguesa conta a história do dia a dia de uma comunidade de vizinhos do condomínio "Terraços do Glamour", nos arredores de Lisboa. "Para lucrar com as dificuldades de habitação em Portugal, o promotor prometeu caraterísticas que o condomínio não tem, deixando os moradores entregues a apartamentos defeituosos, intercomunicadores que não funcionam e paredes tão finas que a privacidade é uma ilusão", resume a Prime Video.

Diogo Morgado, Alexandra Lencastre, Tiago Teotónio Pereira, Bárbara França, Miguel Raposo, Miguel Guilherme, Paula Neves, Fernando Pires, Patrícia Tavares, Diogo Valsassina, Dinarte Branco ou Margarida Bakker são alguns dos atores do elenco da primeira temporada.

A versão portuguesa será o terceiro remake internacional da série, depois das adaptações em Itália (Canale 5) e na Grécia (Skai TV). Criada por Alberto e Laura Caballero e Daniel Deorador e produzida pela Mediaset España em colaboração com a Contubernio Films, a versão original espanhola é uma das séries de maior sucesso da televisão espanhola.

Veja o trailer: