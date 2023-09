"Still Up", protagonizada por Antonia Thomas ("The Good Doctor") e Craig Roberts ("Submarine"), é uma das estreias da semana da Apple TV+. Os três primeiros episódios da série chegam a 22 de setembro no serviço de streaming e os restantes oito capítulos estreiam-se semanalmente, às sextas-feiras.

Criada e escrita por Steve Burge e Natalie Walter, é apresentada como uma comédia (quase) romântica ambientada no universo nocturno de Danny e Lisa, que sofrem de insónias. Segundo a sinopse, os dois amigos não têm segredos, a não ser sobre o que sentem um pelo outro.

"Ligados pela insónia, os melhores amigos Lisa e Danny mantêm-se em contacto pela noite dentro e encontram o seu caminho num mundo magnífico de surpresas estranhas, enquanto a sua relação se desenvolve", resume a Apple TV+.

Blake Harrison, Lois Chimimba, Luke Fetherston e Rich Fulcher também fazem parte do elenco da série.