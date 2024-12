O ator norte-americano Ted Danson, de 76 anos, vai receber o prémio honorário Carol Burnett na 83.ª edição dos Globos de Ouro, anunciou a presidente da organização na segunda-feira.

O prémio é atribuído anualmente "a quem tenha feito uma contribuição extraordinária para a televisão à frente ou atrás das câmaras".

Já foram distinguidos os produtores Norman Lear e Ryan Murphy, a comediante e apresentadora Ellen DeGeneres e a própria Carol Burnett, que recebeu o primeiro prémio, criado em 2018.

Embora Ted Danson tenha entrado em filmes como "Noites Escaldantes" (1981), "Três Homens e um Bebé" (1987) e a sua sequela (1990), "Entre Primos" (1989) e "O Resgate do Soldado Ryan" (1998), o comunicado oficial dos Globos recorda a principal faceta, a de um ator que "entretém o público há décadas com as suas interpretações icónicas que ficarão para sempre enraizadas na história da televisão".

Incontornável é o papel do barman de Boston Sam Malone na lendário série "Cheers, Aquele Bar", que durou 11 temporadas entre 1982 e 1993, com o qual ganhou dois Emmys.

"Cheers, Aquele Bar"

Com 18 nomeações ao todo para os Emmys e 11 para os Globos (e três prémios), outros trabalhos de destaque no pequeno ecrã foram nas séries "Becker" (1998-2004), "Sem Escrúpulos" (2007-2010), "Bored to Death" (2009-2011), "CSI" (2011-2015) e "CSI: Cyber" (2015-2016), "The Good Place" (2016-2020), "Mr. Mayor" (2021-2022) e a interpretar uma versão de si mesmo na série "Calma Larry" (2000-2024).

O seu trabalho mais recente foi na série da Netflix "Temos um Infiltrado".