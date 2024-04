"Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi" já chegou ao Disney+. A minissérie documental conta a história da banda através de "vídeos pessoais, canções que não foram lançadas, letras originais e fotos nunca antes vistas".

A minissérie de quatro episódios "de acesso total" e que "narra o passado épico e o futuro incerto da emblemática banda Bon Jovi" foi realizada por Gotham Chopra. "Uma odisseia de 40 anos de idolatria do rock 'n roll à beira do fim quando uma lesão vocal ameaça travar tudo", resume o serviço de streaming.

"Não queríamos criar uma peça de vaidade. Foi uma grande jornada. Como em qualquer carreira de verdade, especialmente quando falas sobre 40 anos, há sempre picos e vales. E queríamos ser honestos sobre isso", frisou Jon Bon Jovi na estreia em Londres.

Em conversa com os jornalistas, o cantor confessou estar feliz com o resultado final. "Acho que o legado é importante. Sempre tivemos muito orgulho do que estávamos a fazer. E queríamos ser lembrados de uma certa forma e trabalhamos para isso", acrescentou.