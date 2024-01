"Griselda" chegou esta quinta-feira, dia 25 de janeiro, à Netflix. A minissérie apresenta Sofia Vergara no seu primeiro papel dramático e distante dos tempos de "Uma Família Muito Moderna".

Para promover o seu novo trabalho, a atriz colombiana tem marcado presença em vários talk shows. No "What Happens Live with Andy Cohen", Sofia Vergara recordou "Uma Família Muito Moderna" e revelou qual o seu episódio preferido.

"Há um... acho que foi na segunda temporada que fizemos um episódio especial de Halloween. Foi tudo na casa dos Dunphy e todos tínhamos disfarces", lembrou a atriz, contando que estava vestida de bruxa e as as gravações foram caóticas.

O episódio "Dia das Bruxas" faz parte da segunda temporada de "Uma Família Muito Moderna" e pode ser visto no Disney+.