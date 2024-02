Os dois ícones do rock mantiveram a multidão de pé, com interpretações divertidas do sucesso dos Bon Jovi "Who Says You Can't Go Home" e "The Promised Land", de Springsteen.

Ao aceitar o prémio, Bon Jovi saudou seu amigo "The Boss" e falou da morte da mãe de Bruce Springsteen no início da passada semana.

"Ele quis estar aqui esta noite por mim, e serei eternamente grato", disse Bon Jovi, de 61 anos, a Springsteen.

Repleta de estrelas, a festa é uma tradição anual em Los Angeles, antes do MusiCares Grammy - a ala beneficente da Academia de Gravação, que arrecada dinheiro para ajudar músicos desfavorecidos.

A lista de homenageados inclui a cantora country Dolly Parton e o ícone do folk Joni Mitchell, assim como Springsteen e McCartney.

O comediante e ator Jim Gaffigan foi o apresentador do evento.

Enquanto isso, a estrela de rock dos anos 1990, Melissa Etheridge, usou a sua poderosa voz para interpretar o blues "Blaze of Glory" - o primeiro single a solo do cantor após o fim da banda - em homenagem a Bon Jovi, sobre quem a cantor disse ser o artista que os repórteres da red carpet "adoraram durante anos".

A lenda do country-pop Shania Twain interpretou a potente balada "Bed of Roses", enquanto Lainey Wilson, candidata a dois prémios nesta edição dos Grammys, apresentou uma versão de "We Weren't Born To Follow".

A noite terminou com várias estrelas em palcos e com sucesso "Livin' On A Prayer", depois de Bon Jovi fazer um discurso anunciando o "presente" que a música significa.

"Cada vez que toco na minha guitarra, lembro-me que tenho um melhor amigo para toda a vida. Esse instrumento nunca te te vai decepcionar", disse o artista.