Vinte anos após a estreia da primeira temporada em 2005 e 10 anos após a segunda temporada, a HBO anunciou que a série de comédia "The Comeback", de Michael Patrick King (“And Just Like That…”) e Lisa Kudrow, vai regressar para uma terceira e última temporada.

A terceira época vai começar a ser produzida este verão. Já os novos episódios chegam em 2026 à HBO Max.

Para Michael Patrick King e Lisa Kudrow, “Valerie Cherish encontrou o seu caminho de volta ao panorama televisivo atual". Nenhum de nós está surpreendido por ela o ter conseguido", acrescentam.

Não importa o que a indústria lhe reserva, Valerie Cherish é uma sobrevivente. No 20º aniversário da sua estreia, Michael Patrick King e Lisa Kudrow escreveram um guião brilhante para o seu regresso à HBO e mal podemos esperar para o ver, destaca Amy Gravitt, Vice President, HBO & Max Comedy Programming.

O elenco regular da série conta com Lisa Kudrow, Dan Bucatinsky, Laura Silverman e Damian Young.