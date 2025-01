Há boas notícias para os fãs de "The White Lotus". Segundo a Variety, a HBO renovou a série para uma quarta temporada.

A produção dos novos episódios deverá arrancar apenas em 2026. De acordo com as informações partilhadas pela revista, criador e showrunner Mike White já apresentou ideias a Casey Bloys, responsável pela HBO e Max.

A continuação foi confirmada semanas antes do regresso de "The White Lotus". A terceira temporada estreia-se a 16 de fevereiro na Max. "A sátira social decorre num resort tailandês exclusivo e acompanha as façanhas de vários hóspedes e funcionários ao longo de uma semana", resume a plataforma.

VEJA O TEASER LEGENDADO.

O comunicado também revelou mais sobre os atores e as novas personagens: Leslie Bibb, Carrie Coon e Michelle Monaghan são três amigas de longa data numa viagem de raparigas que não se veem há algum tempo; Walton Goggins é um homem robusto com um peso nos ombros, que viaja com a sua namorada mais nova e espírito livre, papel de Aimee Lou Wood; Jason Isaacs e Parker Posey são um casal, em que ele é um empresário rico, de férias com os três filhos, interpretados por Patrick Schwarzenegger (a trabalhar para o pai), Sarah Catherine Hook (estudante do último ano da faculdade em estudos de religião) e Sam Nivola; Lalisa Manobal (a rapper Lisa) é uma das mentoras de saúde dos hóspedes do The White Lotus; Lek Patravadi é um dos proprietários do resort e o visionário responsável pelo seu programa de bem-estar; e Tayme Thapthimthong um segurança.

As gravações dos novos episódios decorreram em Koh Samui, Phuket e Bangkok.

Na primeira temporada, o privilégio da classe alta e as diferenças sociais eram o alvo do argumento do criador da série Mike White (argumentista de "Escola de Rock" e criador da série "Enlightened") e o elenco incluía Jake Lacy, Alexandra Daddario, Jennifer Coolidge ou Connie Britton, entre outros.

A história tinha uma conclusão e fazia parecer que a série se poderia encerrar na primeira temporada, mas 20 nomeações aos Emmys e 10 estatuetas arrecadadas depois, chegou uma segunda temporada à (então) HBO Max em dezembro de 2022.

A premissa foi semelhante: gente rica e com defeitos de vária ordem ia passar uma semana num resort e havia uma morte como pano de fundo que só no final se descobria quem é.

O cenário e o elenco eram renovados: do Havai passava-se para a Sicília e do elenco da primeira temporada apenas regressaram Jennifer Coolidge e Jon Gries, juntando-se à equipa atores como Theo James, Michael Imperioli, F. Murray Abraham ou Aubrey Plaza.

Esta temporada recebeu 23 nomeações para os Emmys e ganhou cinco.