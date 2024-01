Dominic West confessou estar "aliviado" com o fim de "The Crown". Na série, o ator vestiu a pele de Príncipe Carlos durante as últimas temporadas.

Em entrevista à Radio 4, o britânico revelou que "ficou de cama" durante dois dias depois de ler as críticas ao seu trabalho na produção na Netflix. "Todas as reações ao meu trabalho preocupam-me. Quando li as reviews da última temporada, fiquei de cama durante dois dias", contou.

"Então, sim, sou uma alma sensível e importo-me com o que as pessoas pensam. É um alívio poder voltar para o teatro agora, e não precisar de ficar a falar sobre a monarquia", frisou Dominic West.

Na entrevista, o ator confessou ainda que adorou filmar "The Crown". "Adorei as filmagens. Adorei vestir as roupas chiques e conduzir carrões. Adorei que toda a gente se curvava quando eu entrava em cena. É um sentimento maravilhoso", revelou.