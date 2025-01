Para promover a estreia de "Better Man", Robbie Williams juntou-se a Andra Day, Andrew Watt, Camille e Andrew Wyatt na rubrica "Songwriter Roundtable", do The Hollywood Reporter. O filme biográfico sobre o ícone britânico do pop estreia-se esta quinta-feira, 9 de novembro, nas salas de cinema em Portugal.

Na conversa, o músico confessou que é um "narcisista" e, por isso, "adorou" a ideia de fazer um filme sobre si. "Sou narcisista, por isso adorei. Bom, a primeira vez que me sentei para ver, porque são 50 anos de vida e sete anos de trabalho, tinha uma enorme expectativa. Preciso que isto impulsione o terceiro acto da minha carreira. Estava entusiasmado, entusiasmado, entusiasmado", confessou. E

"Depois, sentei-me para ver e pensei: 'E se for uma porcaria?' Esse era o meu maior medo. Mas depois perdi-me no filme e, no final, foi — e é — melhor do que alguma vez poderia ter imaginado. Fiquei aliviado. Foi surreal. Foi emocionante. Foi incrível", revelou o britânico.

Questionado sobre se "sempre esteve disposto a fazer um filme biográfico", Robbie Williams não hesitou na resposta: "Seja o que for — filme, livro, documentário. Sou um profissional a procurar atenção. É isso que fazemos"

"Better Man" traça o percurso de Williams desde os seus dias como membro da banda Take That, até à sua carreira a solo, marcada por grandes êxitos como "Angels" e "Let Me Entertain You". "Não se limitando à superfície do sucesso, ‘Better Man’ também expõe as lutas pessoais do cantor contra a toxicodependência, e as memórias de uma infância turbulenta, num retrato profundamente comovente e íntimo", resume a sinopse.

VEJA O TRAILER: