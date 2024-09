"The Day of the Jackal", uma versão reinventada do filme de 1973 de Fred Zinnemann, é uma das apostas da SkyShowtime para o final do ano. A série de 10 episódios estreia-se no serviço de streaming no dia 6 de dezembro.

A produção é protagonizada por Eddie Redmayne e Lashana Lynch e que vai contar ainda com a participação de Úrsula Corberó ("La Casa de Papel").

"The Day of the Jackal" (1973), que tem como base o livro Frederick Forsyth, centra-se no assassino profissional Jackal (Eddie Redmayne), que depois do último crime é perseguido por uma agente dos serviços secretos do Reino Unido (Lashana Lynch).

A série conta ainda com a participação de Charles Dance ("A Guerra dos Tronos"), Lia Williams ("The Crown"), Eleanor Matsuura ("The Walking Dead"), Nick Blood ("Slow Horses") ou Richard Dormer ("A Guerra dos Tronos").