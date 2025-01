A segunda temporada de "The Last of Us" chega em abril, em dia a confirmar, à Max. Além do anúncio do mês de estreia, esta terça-feira, dia 7 de janeiro, o serviço de streaming revelou um novo teaser dos próximos episódios.

"Cinco anos após os acontecimentos da primeira temporada, Joel e Ellie enfrentam conflitos entre si e são confrontados com um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que deixaram para trás", adianta a produção da série baseada no popular videojogo.

O elenco marca o regresso de Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria). Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) e Jeffrey Wright (Isaac) são as novas caras do elenco da série.

A segunda temporada, escrita e produzida por Craig Mazin e Neil Druckmann, vai contar ainda com a participação especial de Catherine O’Hara.