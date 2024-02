"The New Look", a nova série criada por Todd A. Kessle e protagonizada por Ben Mendelsohn e Juliette Binoche, estreia-se esta quarta-feira, dia 14 de fevereiro na Apple TV+. Os três primeiros episódios ficam disponíveis no serviço de streaming esta semana.

Inspirada em factos reais e gravada em Paris, "The New Look" centra-se especialmente em Christian Dior.e Coco Chanel. "Esta série empolgante revela a história chocante de como o ícone da moda Christian Dior e seus contemporâneos, como Coco Chanel, Pierre Balmain e Cristóbal Balenciaga, lidaram com os horrores da II Guerra Mundial e lançaram a moda atual", resume o serviço de streaming.

O elenco conta ainda com Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer, Claes Bang e Glenn Close.