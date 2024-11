Episódio após episódio, as audiências de "The Penguin" continuam a crescer. A primeira temporada da série chega ao fim na próxima semana, com a estreia do último capítulo no dia 11 de novembro, na Max.

Segundo os dados partilhados pela Warner e citados pelo Deadline, sétimo e penúltimo episódio da série registou um aumento de 6% de público.

No total, o episódio foi visto por cerca de 1,9 milhões de pessoas durante a noite de domingo, 3 de novembro, na HBO e na Max, nos Estados Unidos.

De acordo com o serviço de streaming, "The Penguin", que chegou no dia 20 de setembro à Max, bateu todos os recordes globais de estreia na plataforma, registando, em todo o mundo, a melhor audiência de quatro dias para uma nova série, superando "The Last of Us" (2023).

Nos Estados Unidos, a nova aposta da HBO/Max conquistou uma audiência média de 5,3 milhões de espectadores no fim de semana de estreia, batendo a quarta e última temporada de "Succession" (4,9 milhões) e a segunda temporada de "The White Lotus" (4,1 milhões).