"The Penguin" continua a conquistar os espectadores. O quarto episódio da série da Max bateu um novo recorde de audiência, registando mais de 1,7 milhões de visualizações apenas nos Estados Unidos.

Episódio após episódio, o spin-off do filme "The Batman" tem atraído novos espectadores: do primeiro para o segundo episódio, a série registou um crescimento de 17%.

Segundo o serviço de streaming, "The Penguin", que chegou no dia 20 de setembro à Max, bateu todos os recordes globais de estreia no serviço de streaming, registando, em todo o mundo, a melhor audiência de quatro dias para uma nova série, superando "The Last of Us" (2023).

Nos Estados Unidos, a nova aposta da HBO/Max conquistou uma audiência média de 5,3 milhões de espectadores no fim de semana de estreia, batendo a quarta e última temporada de "Succession" (4,9 milhões) e a segunda temporada de "The White Lotus" (4,1 milhões).

Porém, "The Penguin" ficou atrás da estreia da quarta temporada de "True Detective: Night Country", que registou 5,7 milhões de espectadores.

Das anteriores encarnações à caracterização que o deixou irreconhecível, Colin Farrell fala sobre a nova série

Colin Farrell é o protagonista de "The Penguin", spin-off do filme "The Batman", que se estreou em setembro na Max. Veja no vídeo a conversa com o ator irlandês.

Continuando a saga de crime de "The Batman", o filme de 2022 realizado por Matt Reeves que apresentou Robert Pattinson como o novo anti-herói de Gotham, a série centra-se na personagem interpretada por Colin Farrell: o gangster Oz Cobb (também conhecido como Penguin) e a sua violenta ascensão no submundo da cidade.

Criada por Lauren LeFranc (produtora de "Agents of S.H.I.E.L.D.") e com os primeiros capítulos realizados por Craig Zobel ("Obediência"), tem ainda Cristin Milioti ou Michael Kelly no elenco.

O drama criminal da DC contará com episódios novos na plataforma todas as sextas-feiras até inícios de novembro.