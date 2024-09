"The Penguin", prequela do filme "The Batman", chegou no passado dia 20 de setembro na Max. Segundo a Warner Bros. Discovery, a série protagonizada por Colin Farrell bateu todos os recordes globais de estreia no serviço de streaming.

De acordo com a plataforma, "The Penguin" registou, em todo o mundo, a melhor audiência de quatro dias para uma nova série, superando "The Last of Us" (2023).

Nos Estados Unidos, a nova aposta da HBO/Max conquistou uma audiência média de 5,3 milhões de espectadores no fim de semana de estreia, batendo a quarta e última temporada de "Succession" (4,9 milhões) e a segunda temporada de "The White Lotus" (4,1 milhões).

Porém, "The Penguin" ficou atrás da estreia da quarta temporada de "True Detective: Night Country", que registou 5,7 milhões de espectadores.