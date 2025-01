Marcada pelos códigos do thriller, mas com reforço de ficção científica em modo distópico, "Separação" ("Severance", no título original em inglês) está de volta à Apple TV+, três anos depois da estreia da primeira temporada. Os primeiro dois primeiros episódios chegaram esta sexta-feira, dia 17 de janeiros, e os restantes setes estreiam-se semanalmente, às sextas.

Produzida por Ben Stiller, a série de Dan Erickson segue Mark Scout (Adam Scott), líder de uma empresa que submeteu os funcionários a um procedimento cirúrgico que dividiu as memórias do trabalho e da vida pessoal. Os novos episódios marcam também o regresso de Patricia Arquette, Christopher Walken ou John Turturro, aos quais se juntam Gwendoline Christie, Bob Balaban, Alia Shawkat ou Robby Benson.

Severance

Em "Separação", Mark (Adam Scott) lidera uma equipa de funcionários da Lumon Industries cujas memórias foram cirurgicamente separadas entre trabalho e vida pessoal. "Esta experiência incomum de equilíbrio entre vida pessoal e profissional é colocada em causa quando Mark se vê imerso num mistério complicado que o forçará a confrontar a verdadeira natureza do seu trabalho... e de si mesmo", lembra o serviço de streaming.

Na segunda temporada, "a arriscada experiência de 'equilíbrio entre vida profissional e pessoal' é questionado quando Mark se vê envolvido num mistério que o obriga a confrontar a verdadeira natureza do seu trabalho... e a si mesmo", resume a plataforma.

Ao longo dos dez episódios, metade deles realizados por Stiller, Scott e os seus colegas vão descobrir as "terríveis consequências" de brincar com a barreira da 'separação' [severance], levando-os ainda mais por um caminho de sofrimento".

Os episódios serão lançados semanalmente todas as sextas-feiras até 21 de março.

VEJA O TRAILER.