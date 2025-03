Barack Obama foi desafiado a participar em "Separação" ("Severance", no título original em inglês), a série mais vista da Apple TV+. Em entrevista no programa de Jimmy Kimmel, Ben Stiller revelou que convidou o ex-presidente norte-americano para ser a voz da Lumon.

"Houve uma pessoa a quem perguntei antes [de Keanu Reeves], e ele disse não: o presidente Barack Obama", contou o realizador e produtor no talk show, explicando que conseguiu o contacto através de um amigo do advogado de com Barack Obama.

A resposta chegou dois dias depois. "Recebi um e-mail do presidente Barack Obama: 'Olá , Ben, sou grande fã da série, adorei a primeira temporada, mal posso esperar pela segunda temporada. Acho que não tenho tempo na minha agenda para fazer isso acontecer.'", revelou Ben Stiller.

“O que é que é mais importante do que fazer a narração para o prédio animado em 'Separação'?”, brincou o realizador da série.

Em "Separação", Mark (Adam Scott) lidera uma equipa de funcionários da Lumon Industries cujas memórias foram cirurgicamente separadas entre trabalho e vida pessoal. "Esta experiência incomum de equilíbrio entre vida pessoal e profissional é colocada em causa quando Mark se vê imerso num mistério complicado que o forçará a confrontar a verdadeira natureza do seu trabalho... e de si mesmo", lembra o serviço de streaming.

Ao longo dos dez episódios, metade deles realizados por Stiller, Scott e os seus colegas vão descobrir as "terríveis consequências" de brincar com a barreira da 'separação' [severance], levando-os ainda mais por um caminho de sofrimento".