Quase um mês depois da estreia, "Baby Reindeer" continua a liderar o top da Netflix um pouco por todo o mundo e a conquistar novos espectadores. No novo episódio de Popcorner, Inês Gens Mendes, Tiago David e Luís Salvado, jornalista de cinema e diretor de programas do canal Cinemundo, comentam a popular série do serviço de streaming.

Na conversa, recordamos ainda séries e filmes sobre stalkers, como "You" ou "Atração Fatal".

Baseada na laureada peça a solo que conquistou o Festival Fringe em Edimburgo, a "Baby Reindeer" acompanha o esforçado humorista Donny Dunn (Richard Gadd) na sua relação deturpada com Martha (Jessica Gunning), uma perseguidora e o impacto que esta ligação tem sobre ele ao acabar por obrigá-lo a enfrentar um trauma reprimido.

"Popcorner", programa do SAPO Mag sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta com muitas novidades. A nova temporada do programa estreou-se em fevereiro e mantém a sua identidade, mas surge reinventada num formato de podcast (vídeo e áudio), para ser visto e ouvido no SAPO Mag, na televisão, no Canal Cinemundo, e no Spotify do SAPO.

Ouça o episódio também no Spotify:

