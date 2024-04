"Baby Reindeer" chegou à Netflix a 11 de março e, dia após dia, foi conquistando os espectadores um pouco por todo o mundo. A série rapidamente alcançou a liderança do top diário do serviço de streaming e tem dominado as conversas nas redes sociais.

Esta segunda-feira, dia 22 de abril, a primeira temporada da produção lidera o ranking em 55 países. Em Portugal, a "Baby Reindeer" também é a série mais vista da semana, ficando à frente de "A noite do Solstício de Verão".

Baseada na laureada peça a solo que conquistou o Festival Fringe em Edimburgo, a série “Baby Reindeer” acompanha o esforçado humorista Donny Dunn (Richard Gadd) na sua relação deturpada com uma perseguidora e o impacto que esta ligação tem sobre ele ao acabar por obrigá-lo a enfrentar um trauma reprimido.

A história começa quando comediante e barman Donny oferece uma bebida a uma mulher solitária em um bar de Camden. "Donny, um comediante em dificuldades que trabalha num bar, conhece uma mulher solitária que diz ser advogada. Quando lhe oferece um chá, ela fica obcecada por ele", resume a Netflix.

"Esta história verídica envolvente e repleta de humor negro" conta também com Jessica Gunning como Martha, Nava Mau como Teri e Tom Goodman-Hill como Darrien".