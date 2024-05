Em contagem decrescente para a estreia da quarta temporada, "The Boys" reagiu à condenação de Donald Trump nas 34 acusações de falsificação de documentos e suborno a cinco meses das eleições para a presidência dos EUA.

Menos de duas horas após ser conhecido na quinta-feira o veredito do julgamento em Nova Iorque do antigo-presidente e atual candidato do Partido Republicano, a rede social da Vought International, o nome da poderosa corporação do universo da subversiva série de super-heróis, partilhou uma nova fotografia com o Homelander no lugar do réu em tribunal.

"Notícia de última hora: o Homelander foi considerado culpado... de ser um grande pai. Aqui está uma fotografia recente do tribunal, onde ele estava a ouvir respeitosamente os argumentos finais. Desejamos felicidades ao júri enquanto deliberam e decidem ficar com ele. #Homefree!", partilha a mensagem.

"The Boys" acompanha uma equipa com versões distorcidas de elementos da Liga da Justiça, Os Sete, e um grupo de renegados, The Boys, que tenta demovê-la. A inspiração é a banda desenhada homónima de Garth Ennis e Darick Robertson.

A história da quarta temporada arranca um mês após o que se viu no fim da 'spin-off' "Gen V".

"O mundo está à beira do abismo", avança a sinopse oficial Prime Video.

E acrescenta: "Victoria Neuman está cada vez mais perto da Sala Oval, sob a alçada musculada de Homelander, que está a consolidar o seu poder. Com apenas alguns meses de vida, Butcher perdeu o filho de Becca e o trabalho como líder dos The Boys. O resto da equipa está farto das suas mentiras. Correndo riscos como nunca, vão ter de encontrar uma forma de trabalhar em conjunto e salvar o mundo antes que seja demasiado tarde".

São oito novos episódios: os três primeiros chegam em simultâneo a 13 de junho, os restantes serão estreados nas semanas seguintes, até ao final da temporada a 18 de julho.

VEJA O TRAILER.