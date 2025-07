"Urgências: Vida ou Morte" é uma das apostas para julho da Netflix. A série documental que segue as equipas de traumatologia de Londres no socorro a feridos graves, das urgências à sala de operações, estreia-se a 23 de julho no serviço de streaming.

De acordo com a plataforma, em Londres, ocorre um trauma grave a cada 60 minutos e cada chamada lança o Serviço Nacional de Saúde numa corrida contra o tempo. "'Urgências: Vida ou Morte' vai acompanhar a par e passo as equipas especializadas de traumatologia, de quem dependem as nossas vidas quando o pior acontece", destaca a Netflix.

Dos criadores de "24 Hours in A&"”, a nova série documental conta com 40 câmaras integradas, que dão acesso exclusivo a todo o Sistema de Traumatologia Grave de Londres ao longo de 21 dias.

"Olhamos por cima do ombro e por debaixo do bisturi, não só para assistir às intervenções que salvam vidas, como também para descobrir as razões pessoais, emocionais e, por vezes, traumáticas que inspiram quem está na linha da frente do SNS a fazer um trabalho em que cada segundo conta", resume o serviço de streaming.