A Netflix continua a apostar em produções sul-coreanas. No passado dia 24 de fevereiro, o serviço de streaming estreou o drama médico "Código Trauma: Heróis de serviço", que rapidamente conquistou o top diário em Portugal.

Esta segunda-feira, 27 de janeiro, a primeira temporada ocupa o sétimo lugar do ranking de séries do serviço de streaming. De acordo com o site FlixPatrol, "Código Trauma: Heróis de serviço" chegou ao top 10 em 99 países e conquistou a liderança em sete.

Ju Ji-hoon assume o papel principal como Dr. Baek Kang-hyuk, um cirurgião com experiência em zonas de guerra. "Um médico quer criar um centro de traumatologia de topo e usa os seus métodos bruscos, mas qualificados, para transformar a sua equipa em dissidentes que salvam vidas", resume o serviço de streaming.

Criada por Lee Do-yun e Choi Tae-gang, a série é também protagonizada Choo Young-woo e Ha Young.

Em comunicado, a Netflix sublinha que, apesar de ser drama de ficção, a série tem um "elevado nível de autenticidade".