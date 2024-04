As gravações da segunda temporada de "Rabo de Peixe" arrancaram esta semana. Os novos episódios da série portuguesa devem estrear-se apenas no final do ano, mas esta quinta-feira, dia 11 de abril, a Netflix revelou o primeiro teaser.

"Vejam quem deu à costa. A segunda temporada de 'Rabo de Peixe' vem aí", escreveu o serviço de streaming nas redes sociais.

Nos novos episódios, três meses após a sua partida, Eduardo (José Condessa) regressa para encontrar uma realidade completamente diferente em Rabo de Peixe. "A droga que escondeu já não está nas mãos de Uncle Joe, mas é agora controlada por um inimigo inesperado, desencadeando uma série de eventos que irão testar os laços de amizade e lealdade do grupo", resume a plataforma.

A história continua a focar-se na "amizade única do grupo, num lugar igualmente único": os Açores. Mesmo com o negócio da droga a crescer, eles permanecem fiéis a si mesmos e à sua comunidade, enfrentando os perigos imprevisíveis com o mesmo espírito divertido, emocional e cúmplice que os caracteriza desde a infância.

O elenco principal regressa com José Condessa, Helena Caldeira, Kelly Bailey, André Leitão, Maria João Bastos, Afonso Pimentel e Pepê Rapazote.

A rodagem começou em Lisboa e as filmagens vão decorrer também nos Açores, "destacando a beleza natural e a atmosfera única da região".

Veja o teaser:

Criada por Augusto Fraga, a segunda ficção original portuguesa para a Netflix, depois de "Glória", somou globalmente 31,5 milhões de horas de visualização na plataforma de streaming Netflix, ficando entre as 500 produções com mais horas de visualização, a nível global.

Com sete episódios, "Rabo de Peixe" tem nos principais papéis José Condessa, Helena Caldeira, André Leitão, Rodrigo Tomás, Maria João Bastos, Albano Jerónimo, Afonso Pimentel, Kelly Bailey e Pêpê Rapazote.

“Trata-se de um ‘thriller’ com toques de humor sarcástico sobre quatro amigos cuja vida mudou com a chegada de uma tonelada de cocaína e, embora baseada em factos reais, a série é completamente fictícia”, destaca produção.

"Nada acontece na pequena aldeia açoriana de Rabo de Peixe, até que uma tonelada de cocaína dá à costa, mudando por completo a vida dos seus residentes. Eduardo, um jovem pescador, e os seus melhores amigos montam um negócio improvisado com a inesperada dádiva do Oceano Atlântico, mas uma tonelada de cocaína não passa despercebida", adianta o serviço de streaming.

"Os proprietários da droga, a polícia e uma série de personagens imprevisíveis são apenas alguns dos obstáculos que os nossos protagonistas terão de enfrentar, numa perigosa aventura da qual não há retorno possível", acrescenta a Netflix.

Veja a conversa do SAPO Mag com Augusto Fraga e José Condessa: