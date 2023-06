Em dezembro do ano passado, depois de duas temporadas, a Netflix decidiu cancelar “Warrior Nun”, série protagonizada pela atriz portuguesa Alba Baptista. Mas há boas notícias para os fãs: na semana passada, o criador da produção, Simon Barry, confirmou nas redes sociais que a série vai continuar.

“As vossas vozes, a vossa paixão e o vosso esforço levaram a este regresso. Será mais épico que o que possam imaginar”, escreveu o guionista e produtor norte-americano, usando a hashtag #WarriorNunSaved.

Na publicação, Simon Barry não adiantou detalhes, nem revelou em que plataforma de streaming irá estrear a terceira temporada da série.

No final do ano passado, a decisão da Netlix foi bastante criticada nas redes sociais, incluindo nas contas da plataforma. No entanto, é explicado que ela terá sido tomada um mês após a estreia da segunda temporada a 10 de novembro e depois de ponderada a relação entre as audiências e os custos.

Descrevendo que a "pequena mas apaixonada base de fãs" ajudou a série a conseguir uma segunda temporada, a verdade é que não foi suficiente para esta se destacar nas audiências: os novos episódios só ficaram três semanas no Top 10 da Netflix para as séries em inglês, nunca acima do quinto lugar, com um total de pouco mais de 65 milhões de horas visualizadas.

Por comparação, uma semana mais tarde, a estreia da primeira temporada da série "1899" tinha 79,27 milhões de horas.

A produção do serviço de streaming baseada numa banda desenhada com o mesmo nome de Ben Dunn, publicada originalmente em 1994, estreou no início de julho de 2020, conquistando o top diário dos conteúdos mais assistidos na plataforma.

Inspirada nos livros que continham influências manga, "Warrior Nun" segue a "história de uma rapariga de 19 anos que acorda numa morgue com uma nova oportunidade para viver e um artefacto divino embutido nas costas". "Ela descobre que faz agora parte de uma antiga ordem encarregada de combater demónios na Terra, mas é desafiada por forças poderosas, tanto do Céu… como do Inferno", explicava a Netflix aquando do lançamento.

Em entrevista à agência Lusa, em junho de 2020, Alba Baptista contou que a entrada na série surgiu de um golpe de sorte, depois de ter participado e ter sido distinguida em 2018 no Festival de Cinema Europeu Subtitle, na Irlanda.

Foi lá que contactou com diretores de ‘castings’ e que conseguiu uma janela de oportunidade para se dar a conhecer. Foi escolhida para ser protagonista de uma série que, segundo ela, combina fantasia, ação, ficção científica, humor e tanto pode servir um público jovem como mais adulto.

Além de Alba Baptista, também o ator português Joaquim de Almeida integrava o elenco, composto ainda, entre outros, por Toya Turner, Tristan Ulloa, Thekla Reuten, Kristina Tonteri-Young, Lorena Andrea e Emilio Sakraya.