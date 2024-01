"Sessenta Minutos" chegou à Netflix na passada sexta-feira, dia 19 de janeiro. No fim de semana de estreia, o filme conquistou o segundo lugar do top global diário do serviço de streaming - já em Portugal, a longa-metragem alemão lidera o ranking.

A história do filme segue Octavio, personagem interpretada por Emilio Sakraya, ator que fez parte do elenco da série "Warrior Nun", ao lado da portuguesa Alba Baptista. O protagonista é um lutador de MMA que tem apenas 60 minutos para chegar à festa de anos da filha, sob pena de perder a custódia dela.

"Desesperado por manter a custódia da filha, um lutador de artes marciais mistas abandona um grande combate e atravessa Berlim para ir à festa de aniversário dela", resume a Netflix. "Mas, ao abandonar um combate para poder chegar a horas, acaba por se ver perseguido por perigosos criminosos numa corrida contra o tempo pela cidade fora", acrescenta a sinopse.