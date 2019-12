O Natal chegou mais cedo para os fãs de Mariah Carey - a cantora tinha prometido um novo videoclip para "All I Want for Christmas Is You" e cumpriu. Esta sexta-feira, dia 20 de dezembro, ainda antes do sol nascer, a artista partilhou o novo vídeo do seu maior sucesso.

Veja o videoclip:

Lançada há 25 anos, "All I Want for Christmas Is You" (1994), de Mariah Carey, chegou esta segunda-feira, dia 16 de dezembro, pela primeira vez ao primeiro lugar do Billboard Hot 100, um dos principais tops musicais.

Editado originalmente em 1994, o single da artista é o segundo tema de Natal a conseguir conquistar a liderança no ranking - a primeira canção dedicada à quadra natalícia a chegar ao primeiro lugar foi “The Chipmunk Song”, dos The Chipmunks, em 1958.

"All I Want for Christmas Is You" é 0 19ª tema da artista a conquistar a liderança do Billboard Hot 100. Com a entrada da canção para o ranking, Mariah Carey torna-se na segunda artista com o maior número de primeiros lugares no top, ficando apenas atrás dos Beatles (20).