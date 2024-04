A exposição, segundo informação da Reper, integra 16 fotografias da Revolução dos Cravos, da autoria de Alfredo Cunha, e de quatro grandes impressões de obras do pintor e artista urbano Vhils, pseudónimo de Alexandre Manuel Dias Farto.

A mostra, que estará disponível até dia 10 de junho na sala Damião de Goes no edifício que aloja a Reper, a embaixada e o consulado, em Bruxelas, pretende “relembrar os rostos e os momentos mais marcantes que antecederam a mudança de regime, todo o processo durante a Revolução e o papel de Abril na posterior construção de uma sociedade mais livre, justa e igual em Portugal”, segundo um comunicado.

Ainda no âmbito das comemorações dos 50 anos em que o movimento dos Capitães de Abril derrubou a ditadura, a embaixada na Bélgica vai ainda, no dia 25, promover um concerto em que serão interpretadas – pelo contrabaixista Rui Salgado e a cantora Ana Rocha – músicas revolucionárias dos anos 1960-70 de cantoras como Amália, Simone de Oliveira e Tonicha.

As celebrações passam ainda pela exibição do documentário “La Nuit du Coup d'État" ("A noite do golpe de Estado"), de Ginette Lavigne, de 2001, durante o festival de cinema ATTAC, em Bruxelas.

No documentário, Otelo Saraiva de Carvalho, um dos revolucionários, coordenador operacional do movimento, relata pormenores sobre o 25 de Abril.

Um outro filme, a reportagem “Portugal, la délivrance” ("Portugal, a libertação"), de 1974, será também exibido no festival.