O festival dedicado a novas dramaturgias, que começa hoje e termina a 28 de abril, apresenta teatro contemporâneo de todo o mundo, com novos textos e produções, bem como peças e projetos documentais de artistas renomados e grupos menos conhecidos.

Na página oficial do teatro Schaubühne, histórica sala de espetáculos da capital alemã, pode ler-se que, pela primeira vez, a edição deste ano apresenta três produções em português. Sobretudo tendo em conta as datas do festival, as obras terão uma “ressonância histórica”.

“Durante o FIND, no dia 25 de Abril de 2024, celebram-se os 50 anos da ‘Revolução dos Cravos’ de 1974 que marcou o fim do último regime fascista na Europa e do colonialismo europeu em África”, refere.

Meio século depois, os organizadores do festival indagam-se sobre “o que resta dessas utopias de mudança democrática” e “que futuro têm elas na era de uma viragem global racista para a direita e do auto isolamento deliberado da Europa dos fluxos migratórios”.

Na sexta-feira e no sábado, é representada a peça “Catarina e a beleza de matar fascistas”, do escritor e realizador Tiago Rodrigues, que aborda “o legado antifascista português sob a forma de uma fábula grotesca”.

“Uma família que resistiu ao regime desenvolveu um ritual, ‘a beleza de matar fascistas’, em que todos os anos um exemplar é apanhado e morto a tiro”, descreve o Schaubüne na sua página oficial.

“Pêndulo”, de Marco Martins, com duas sessões no sábado e duas no domingo, traça as “relíquias do colonialismo português no presente”.

“Colaborando com os seus protagonistas e coescritores, oriundos das antigas colónias de África e da América Latina e que hoje trabalham como cuidadores e empregados de limpeza em Portugal, cria um panorama de uma sociedade presa no movimento pendular homónimo”, lê-se.

As seis sessões já estão esgotadas.

Será ainda apresentada a peça brasileira “Manifesto Transpofágico”, de Renata Carvalho, que “lança luz sobre a realidade da vida dos ‘travestis’ que são ameaçados de violência diariamente”.

O FIND volta a destacar o trabalho de uma personalidade artística no “Artista em Foco”.

Esta edição é dedicada ao dramaturgo e encenador britânico Alexander Zeldin, que levará a Berlim a peça "The Confessions", a mesma que apresentou em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, no início deste mês. Em 2021, Zeldin esteve na abertura da temporada da Culturgest com a sua anterior criação "Love", passada num centro de residência temporária para imigrantes, refugiados e famílias em situação de risco.