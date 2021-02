Joana Alegre, Carolina Deslandes, Pedro Gonçalves, NEEV e EU.CLIDES conquistaram este sábado, dia 27 de fevereiro, passagem para a final do Festival da Canção. Os artistas juntam-se a Valéria, The Black Mamba, Karetus & Romeu Bairos, Fábia Maia e Sara Afonso, que foram os escolhidos pelo júri e pelo público na primeira semifinal - pode rever aqui todas as atuações da primeira semifinal.

APURADOS PARA A FINAL:

Tal como na primeira semifinal, apenas cinco vão asseguraram passagem à final do concurso, marcada para o primeiro sábado do mês de março.

À semelhança do que acontece no Festival da Eurovisão da Canção, a RTP decidiu "manter o suspense durante as semifinais e revelar apenas as cinco canções mais votadas e que ficam apuradas para a Grande Final, sem revelar as pontuações individuais".

"As pontuações obtidas pelas canções, tanto no voto do júri como no voto do público, apenas serão reveladas depois da grande final no site oficial do Festival da Canção", explicou o canal.

Tal como é habitual, as votações decorreram no esquema de 50/50: o peso do voto foi repartido entre o público e o júri escolhido pela RTP - Marta Carvalho, NBC, Paulo de Carvalho, Rita Carmo, Rita Guerra e Vanessa Augusto foram os convidados pelo canal. Já na final, as votações do júri serão associadas a sete regiões diferenciadas.

As atuações da segunda semifinal

Na segunda semifinal Da Chick, Tainá, Ariana, EU.CLIDES, Joana Alegre, Pedro Gonçalves, Ana Tereza, Carolina Deslandes, Graciela e NEEV subiram ao palco do estúdio da RTP.

Da Chick abriu a segunda semifinal com "I Got Music". Em palco, a artista fez-se acompanhar de dois bailarinos e de um coro. Seguiu-se Tainá, com "Jasmim", que se apresentou em palco com um vestido branco e com o tripé de microfone revisto com flores.

Ariana também se fez acompanhar por vários bailarinos e apostou numa 'vibe' a lembrar os anos 1990. Depois da dança com "Mundo Melhor", EU.CLIDES, sentado no centro do palco, trouxe-nos "Volte-Face".

Joana Alegre, com a canção "Joana do Mar", também apostou numa atuação a solo no palco da segunda semifinal do concurso. Já Pedro Gonçalves, com "Não Vou Ficar", fez-se acompanhar por uma banda e apostou em jogos de luzes.

No alinhamento seguiram-se Ana Tereza, com "Com um Abraço", e Carolina Deslandes, com "Por um Triz", que apostou numa atuação a preto e branco.

Na reta final, Graciela ofereceu uma atuação repleta de energia com "A Vida Sem Acontecer". Já NEEV, com "Dancing in the Stars", fechou a noite. Sentado ao piano, a atuação do jovem foi uma das mais elogiada da noite nas redes sociais.

Além dos concorrentes, a segunda semifinal contou com uma atuação de Lúcia Moniz. No palco, a artista recordou "O Meu Coração não Tem Cor", tema que representou Portugal no Festival da Eurovisão de 1996, em Oslo, na Noruega. Há 25 anos, a canção conquistou o sexto lugar.

Agir também foi um das surpresas da noite. Em palco, o artista interpretou "Flor sem tempo", de 1971, e "E Depois do Adeus" (1974), temas que o seu pai, Paulo de Carvalho, apresentou no Festival da Canção. A partir do estúdios, o cantor reagiu à atuação do seu filho.

VEJA AS ATUAÇÕES DA SEGUNDA SEMIFINAL:

Da Chick – I Got Music

Tainá – Jasmim

Ariana – Mundo Melhor

EU.CLIDES – VOLTE-FACE

Joana Alegre – Joana do Mar

Pedro Gonçalves – Não Vou Ficar

Ana Tereza – Com um Abraço

Carolina Deslandes – Por um Triz

Graciela – A Vida Sem Acontecer

NEEV – Dancing in the Stars

Este ano, apresentação do Festival da Canção de 2021 está a cargo de "nomes já familiares da história recente do programa". Na primeira semifinal, Sónia Araújo e Jorge Gabriel conduziram a emissão e, este sábado, a segunda semifinal esteve nas mãos de Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato. Já a grande final vai ser conduzida por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim.

Nos três programas, Inês Lopes Gonçalves ficará na Green Room. Nas redes sociais, a emissão da RTP estará nas mãos de Joana Martins.

Os primeiros finalistas do Festival da Canção

"Na Mais Profunda Saudade", de Valéria, "Love is on My Side", dos The Black Mamba, "Dia Lindo", de Fábia Maia, e "Contramão", de Sara Afonso, vão ser ouvidos na gala final do festival.

No passado sábado, dia 20 de fevereiro, The Black Mamba foram os primeiros a subir ao palco da RTP, seguindo-se Valéria, mema., Nadine, Miguel Marôco, Fábia Maia e IRMA. Já Karetus & Romeu Bairos, Sara Afonso e IAN fecharam a primeira ronda de atuações.

A atuação de Karetus & Romeu Bairos foi uma das mais elogiadas da noite nas redes sociais. Em palco, o artista surgiu dentro de um cubo gigante iluminado e a apresentação da canção terminou com uma coreografia protagonizada por Caretos de Podence, que usaram máscaras com ecrãs.

A atuação de IAN, que fechou a primeira ronda, também esteve em destaque. Além do vestido com radiografias espetadas nas costas e do cabelo ao estilo de SIA, a artista usou uma barriga de grávida falsa que foi crescendo ao longo da atuação.

Já IRMA levou para palco um pequeno piano em forma de livro. Os restantes concorrentes optaram por jogos de luzes simples, sem adereços em palco.

Reveja as atuações dos cinco finalistas:

O júri e as votações

Seis personalidades vão avaliar as canções das semifinais da edição de 2021 do Festival da Canção. Este ano, Marta Carvalho, NBC, Paulo de Carvalho, Rita Carmo, Rita Guerra e Vanessa Augusto foram os convidados pela RTP1.

Tal como é habitual, as votações vão decorrer no esquema de 50/50: o peso do voto será repartido entre o público e o júri escolhido pela RTP. Na final, as votações do júri serão associadas a sete regiões diferenciadas.

"Em caso de empate, as regras são claras: nas semifinais passa o tema com maior pontuação do júri, enquanto que na final a canção que tiver tido mais votos do público será a vencedora", lembra o canal.

À semelhança do que acontece no Festival da Eurovisão da Canção, a RTP vai "manter o suspense durante as semifinais e revelar apenas as cinco canções mais votadas e que ficam apuradas para a Grande Final, sem revelar as pontuações individuais". "As pontuações obtidas pelas canções, tanto no voto do júri como no voto do público, apenas serão reveladas depois da grande final no site oficial do Festival da Canção", explica o canal.

#OFestivaléNosso: uma edição condicionada pela pandemia

"Quando, há quase um ano, Elisa e a compositora da canção, Marta Carvalho, se juntaram no palco do Coliseu Comendador Roldão Almeida (em Elvas) para cantar uma vez mais 'Medo de Sentir', que tinha acabado de vencer o Festival da Canção 2020, nenhum de nós imaginava o que o futuro nos guardava. O cancelamento, inédito, da edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção, obrigou a EBU a repensar regras que, agora, permitam encarar com outra confiança a realização do concurso em 2021. Há vários cenários em função das medidas que a saúde pública possa levantar. E com essa certeza em mãos, a RTP avança para a realização do Festival da Canção 2021, cujo vencedor representará Portugal em maio em Roterdão", recorda a RTP.

Em 2021, não há risco de o concurso, que reúne representantes de 41 países, não acontecer, visto que os concorrentes vão gravar as atuações nos seus países.

As semifinais da 65.ª edição do festival Eurovisão da Canção estão marcadas para os dias 18 e 20 de maio e, a final, para o dia 22 do mesmo mês.

Devido à pandemia, este ano, o Festival da Canção não vai contar com público em estúdio e a final não se irá realizar numa sala de espetáculos. "Este ano será, contudo, um pouco diferente uma vez que a emergência de saúde pública que vivemos assim o impõe. Não podemos por isso ter a companhia do publico em estúdio. Mas todos poderão acompanhar a transmissão do Festival da Canção em direto na RTP1, RTP Play, RTP Internacional e nas redes sociais da RTP, e contar ainda com uma emissão especial da Antena 1", adianta a estação comunicado.

"Da soma de tantos esforços e entusiasmos, nasceu o mote para a edição deste ano: #OFestivaléNosso. Porque esta é sempre uma experiência partilhada. Até mesmo num tempo em que vivemos mais separados uns dos outros, o Festival da Canção não deixa assim de ser um espaço de ligação", sublinha o canal.