Os NAPA vão representar Portugal no 69.º Festival Eurovisão da Canção, que este ano acontece em Basileia, na Suíça, país que venceu o concurso no ano passado.

Na final do Festival da Canção, da RTP, que decorreu este sábado, dia 8 de março, a banda da Madeira conquistou 17 pontos na votação final (7 pontos do júri e 10 pontos do televoto), os mesmos que Diana Vilarinho ("Cotovia"). Tal como ditam as regras, em caso de empate, prevalece a escolha do público.

O vencedor foi escolhido através do sistema de votação habitual: metade da pontuação é atribuída por um júri, composto por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas, e a outra metade pelo voto do público.

"Cotovia", de Diana Vilarinho, foi o tema mais votado pelo júri (12 pontos), seguida por "Calafrio", de Jéssica Pina (10 pontos), e "Medo, de Fernando Daniel (8 pontos). "Ninguém", de Bluay, e "I Wanna Destroy U", receberam zero pontos.

"I Wanna Destroy U", de Henka, foi o tema mais votado pelos espectadores, conquistando 12 pontos. Em segundo lugar ficaram os NAPA, com 10, seguidos por Fernando Daniel, com "Medo".

JÚRI - 12 PONTOS DAS 7 REGIÕES:

Norte: Peculiar - "Adamastor"

Centro: Josh - "Tristeza"

Lisboa e Vale do Tejo: Marco Rodrigues - "A Minha Casa"

Alentejo: Jéssica Pina - "Calafrio"

Algarve: Peculiar - "Adamastor"

Madeira: NAPA - "Deslocado"

Açores: Bombazine - "Apago Tudo"

TELEVOTO

12 pontos: Henka - "I Wanna Destroy U"

10 pontos: NAPA - "Deslocado"

8 pontos: Fernando Daniel - "Medo"

7 pontos: Josh - "Tristeza"

6 pontos: Bombazine - "Apago Tudo"

5 pontos: Diana Vilarinho - "Cotovia"

4 pontos: Marco Rodrigues - "A Minha Casa"

3 pontos: Peculiar - "Adamastor"

2 pontos: Jéssica Pina - "Calafrio"

1 ponto: Bluay - "Ninguém"

VOTAÇÃO FINAL:

VOTA

Na final, o televoto bateu recordes, somando 95 mil chamadas telefónicas.

As canções em competição foram, por ordem de apresentação: “Apago tudo” (autoria e interpretação de bombazine), “Eu sei que o amor” (Margarida Campelo), “I wanna destroy you” (HENKA), “Ninguém” (Bluay), “Calafrio” (Jéssica Pina), “A minha casa” (Marco Rodrigues), “Deslocado” (NAPA), “Adamastor” (Peculiar), “Medo” (Fernando Daniel), “Rapsódia da Paz” (emmy Curl), “Tristeza” (JOSH) e “Cotovia” (Diana Vilarinho).

VEJA AS ATUAÇÕES:

1. Bombazine - "Apago Tudo" - ver atuação completa

2. Margarida Campelo - "Eu Sei Que O Amor" - ver atuação completa

3. Henka - "I Wanna Destroy U" - ver atuação completa

4. Bluay - "Ninguém" - ver atuação completa

5. Jéssica Pina - "Calafrio" - ver atuação completa

6. Marco Rodrigues - "A Minha Casa" - ver atuação completa

7. NAPA - "Deslocado" - ver atuação completa

8. Peculiar - "Adamastor" - ver atuação completa

9. Fernando Daniel - "Medo"- ver atuação completa

10. Emmy Curl - "Rapsódia da Paz" - ver atuação completa

11. Josh - "Tristeza" - ver aqui atuação completa

12. Diana Vilarinho - "Cotovia" - ver atuação aqui

A abertura e as atuações especiais

RTP usa deepfake na abertura do Festival da Canção: apresentadores transformam-se nos vencedores da Eurovisão

Para a abertura da Grande Final, a equipa recorreu à Inteligência Artificial para a substituição dos rostos dos últimos vencedores do festival da Eurovisão pelos dos apresentadores Vasco Palmeirim e Filomena Cautela - VEJA AQUI O VÍDEO.

"Através da tecnologia de deepfake, um tipo avançado de inteligência artificial que permite manipular vídeos e alterar traços faciais com um nível de realismo impressionante, conseguimos criar uma sequência visualmente impactante. Neste segmento, foi possível ver os nossos apresentadores a 'interpretar' momentos icónicos de artistas como Nemo, Loreen, Duncan Laurence, Måneskin… como se fossem eles próprios os protagonistas dessas vitórias históricas", explica o canal no Youtube.

Nas redes sociais, a RTP1 diz que "a abertura desta edição do Festival da Canção é uma tremenda parvoíce, como já é tradição". "Este é um ano em que precisamos de rir, mas também de refletir. A Inteligência Artificial (IA) está hoje intrinsecamente ligada à criação de conteúdos, e tem demonstrado um potencial transformador na forma como consumimos e produzimos conteúdos audiovisuais", destacou o canal.

A RTP lembra ainda que "a manipulação de imagens levanta preocupações sobre a desinformação e a criação de conteúdos enganosos. No mundo da música e da criação artística, o debate é urgente". "Estamos do lado dos músicos, da mão e da mente humana, apoiando a arte como forma de fazer avançar mundo. Do lado certo da história, perante um futuro tão incerto", remata a nota publicada no Youtube.

Além dos temas a concurso, houve também atuações especiais. Os Expresso Atlântico, que estiveram acompanhados por Ana Lua Caiano e The Legendary Tigerman, subiram a palco para homenagear Carlos Paredes - veja aqui.

Já iolanda, vencedora do ano passado, apresentou na final uma nova versão de "Grito" - veja aqui.

A final contou ainda com uma atuação especial de João Borsch, que recordou as três canções que venceram o festival da Eurovisão pela Suíça. Em palco o artista interpretou "Refrain", de Lys Assia (1956), "Code", de Nemo (2024), com Maria João e "Ne Partez Pas Sans Moi", de Céline Dion (1988), com Huca - ver aqui.

As semifinais do festival da Eurovisão estão marcadas para 13 e 15 de maio e a final para 17 de maio. Portugal atua na primeira semifinal.

A Suíça venceu o 68.º Festival Eurovisão da Canção, em Malmö, na Suécia, com o tema “The Code”, interpretado por Nemo.

A representante portuguesa, iolanda, alcançou o 10.º lugar com a canção “Grito”.

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção “Amar pelos dois”, de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.