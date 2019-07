Nuno Ribeiro é uma das novas revelações da música nacional e 2019 promete ser o seu ano de afirmação. O jovem músico, natural do Porto, estreou-se no ano passado com os singles "Tu" e "Longe", e lança agora o seu primeiro disco de originais. Veja a entrevista ao SAPO Mag:

