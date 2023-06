"Que a Força esteja contigo..."

Uma imagem do comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhny, viralizou nas redes sociais por causa do patch da personagem Baby Yoda que usava no seu colete à prova de balas.

Baby Yoda, que formalmente se chaama Grogu na série "The Mandalorian", é uma personagem do universo "Star Wars".

Na noite de segunda-feira, o serviço de imprensa do exército publicou um vídeo do general Zaluzhny a visitar posições ucranianas. No peito era possível observar um inconfundível pequeno ser de pele verde e orelhas grandes.

A imagem deu origem a uma onda de "memes" sobre Zaluzhny, conhecido como "o general de ferro" no seu país e que se tornou um ícone da resistência ucraniana contra a invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022.

"A Força é forte neste: o comandante-em-chefe Valery Zaluzhny está a usar um patch de Baby Yoda", partilhou a revista de economia Business Ukraine.

"Deus, Zaluzhny e Baby Yoda estão connosco", partilhou um utilizador ucraniano das redes sociais, Ukr.Donbas.

Outro brincou sobre as "novas patentes" no exército ucraniano: "Tenente Yoda", "Major Yoda" e "Brigadeiro-General Yoda".

Noutro meme, alguém substituiu a gigantesca estátua soviética da "Mãe Pátria" de Kiev por "Baby Yoda".

"Você coloca uma imagem simbólica e não regulamentar no seu colete à prova de balas e a foto torna-se viral. Isto é carisma", disse a deputada Iryna Guerashchenko, que partilhou a imagem na sua página no Facebook.