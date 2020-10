Escrita em 2002, para uma coletânea de contos de vários autores, sobre aniversários, a história de "A Menina dos Anos" foi publicada autonomamente no ano passado, no Japão, com ilustrações da artista alemã Kat Menschik, para assinalar os 70 anos do autor.

A ação começa no dia em que uma empregada de mesa completa 20 anos de idade. "O banal aniversário (...) conhece uma estranha reviravolta quando lhe pedem que entregue o jantar ao proprietário do restaurante, homem recluso e pouco sociável", adianta a editora.

"'A Menina dos Anos' é uma prova do sabor primoroso e da mestria de contar histórias que caracteriza Haruki Murakami", sublinha a Casa das Letras, do Grupo Leya.

A obra tem tradução de Maria João Lourenço, responsável por todas as versões portuguesas do escritor.