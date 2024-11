De acordo com a Bertrand Editora, esta reedição de “uma das obras mais influentes da ficção literária do século XX”, e que apresenta a personagem Gregor Samsa, chega às livrarias esta quinta-feira, tendo ilustrações e capa de André Carrilho.

A edição segue o mesmo preceito de uma reedição que a Bertrand publicou em 2022, na qual André Carrilho ilustrou a obra distópica “1984”, de George Orwell.

Em “A Metamorfose”, as ilustrações foram impressas a duas cores – verde e rosa – em grafite sobre papel, “combinada em Photoshop com tinta de aguarela aplicada num protótipo de placa cerâmica ‘Doodler’”, explicou o desenhador na rede social Instagram.

Há escassas semanas, André Carrilho também publicou, pela editora Dilúvio, uma coletânea de caricaturas de escritores que saíram na imprensa estrangeira e portuguesa.

“Linha, Ponto e Vírgula” é o título do livro que reúne, pela primeira vez, 180 caricaturas que André Carrilho fez ao longo de vinte anos, para publicações como os jornais Público, Diário de Notícias e Independente ou as revistas norte-americanas Vanity Fair e The New Yorker e o diário New York Times.

Cada caricatura é acompanhada por citações e biografias dos autores, numa seleção de João Paulo Cotrim e Valério Romão que remete para um período entre 1998 e 2024.

Além de Franz Kafka, Virgínia Woolf ou Eça de Queiroz – que também figuram na capa -, “Linha, Ponto e Vírgula” caricatura, entre outros, o escritor moçambicano Mia Couto, o Nobel português da Literatura José Saramago e a escritora norte-americana Sylvia Plath.

André Carrilho, 50 anos, que começou a trabalhar nos anos 1990, é um dos mais conhecidos e premiados desenhadores portugueses, em ilustração, cartoon, caricatura e também cinema de animação.

Tem publicado com regularidade em jornais e revistas, em particular na imprensa estrangeira. Em 2002 venceu o galardão de ouro de ilustração da Society for News Design dos Estados Unidos, em 2009, o World Press Cartoon e, em 2011, conquistou o Prémio Stuart de Desenho de Imprensa.

Em 2021, André Carrilho venceu o Prémio Nacional de Ilustração, com o livro ilustrado para crianças “A menina com os olhos ocupados”, que, entretanto, já adaptou para uma curta-metragem de animação.

Cofundou e produz a série de cartoons animados Spam Cartoon, no qual trabalha atualmente com Cristina Sampaio e Tiago Albuquerque.