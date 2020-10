Na 8.º edição do prémio Maria José Nogueira Pinto, o grande prémio foi atribuído ao projeto da associação com o mesmo nome que nasceu do desejo de recolher, gravar e divulgar o património de tradição oral, foi divulgado na quarta-feira pela organização do galardão, em comunicado.

Este ano, candidataram-se 67 projetos de intervenção social. Venceu a equipa de “A música portuguesa, à janela, a gostar dela própria”, que viaja de norte a sul do país ao encontro das pessoas, em especial dos mais velhos, para os ouvir e registar o que têm para contar.

No site da associação, estão neste momento disponíveis mais de cinco mil vídeos: Há canções, romances, contos, música, dança e até gastronomia.

Os idosos continuam a ser os principais protagonistas desta ideia que, durante a pandemia, deu origem a um projeto paralelo: “A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria”.

Este ano, além das filmagens feitas pela equipa da associação, também as pessoas foram convidadas a filmar-se e a enviar os seus vídeos.

Com o prémio de 10 mil euros agora atribuído, o projeto “vai poder chegar a mais pessoas, a mais idosos que se encontram isolados e a mais lugares onde se sabe haver ainda património humano, de tradição oral, que nunca foi registado e que corre o risco de desaparecer para sempre”, refere o comunicado do gabinete de imprensa responsável pela divulgação do prémio.

O júri atribuiu também quatro menções honrosas, que recebem cada uma mil euros.

O “Dress a Girl - Missão 2020/2021”, da Associação Dress a Girl Around the World Portugal, que promove encontros entre gerações para confecionar vestidos e calções, foi um dos galardoados.

O “Dress a Girl” já doou mais de 47 mil vestidos e 21 mil calções a crianças desfavorecidas de 30 países, segundo o comunicado hoje divulgado.

Em Marco de Canaveses encontra-se outro dos projetos premiados, que se destina a criar condições para que os idosos possam permanecer nas suas casas.

“Inovação e Sustentabilidade em Saúde Social no Envelhecimento (ISSSE): o Serviço Móvel de Saúde (SMS)”, da Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses, é o nome do projeto que criou uma equipa multidisciplinar que dá apoio aos cuidadores e aos idosos.

“As crianças contam” da Associação Sociedade do Bem também recebeu uma menção honrosa pelo projeto que nasceu durante a pandemia e tenta alegar quem está sozinho através da leitura e partilha de contos infantis por parte das crianças.

O “Reshape Ceramics” da APAC Portugal - Associação de Proteção e Apoio ao Condenado foi outro dos premiados. O projeto dá formação profissional aos reclusos presos através da produção de peças de cerâmica que depois são vendidas numa loja online.