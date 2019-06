Com ilustrações de Peter H. Reynolds, irmão gémeo do escritor, “A Todo o Vapor!” acompanha as descobertas de Sara e Simão sobre o ciclo da água, nos preparativos para uma exposição de flores no seu bairro, explica o comunicado.

O livro, que chegou às livrarias no dia 21 de junho, “promove o gosto pelas ciências e artes junto dos leitores mais jovens, sendo um instrumento de apoio à aprendizagem escolar”, lê-se na informação.

O escritor Paul A. Reynolds, designer, professor e criador de conteúdos multimédia, é autor de obras de literatura infantil, em inglês, “Going Places”, “Sydney & Simon: Go Green!” e “To the Moon!”.