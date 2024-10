A escritora Stephanie Vasconcelos, filha de uma mãe russa e um pai luso-angolano, partilha no seu primeiro romance “A Tua Melanina” as dificuldades dos relacionamentos interculturais, numa obra autobiográfica, com partes de ficção.

“Acaba por ser um romance autobiográfico, mas com partes de ficção, que aborda questões temáticas e sentimentos de identidade”, disse a autora à agência Lusa, a propósito do lançamento deste romance. Stephanie viveu em Portugal até completar o ensino secundário e continuou os estudos em Inglaterra. Vive em Angola, depois de residir em vários países e o multiculturalismo é um tema especial para a escritora. Sobre os relacionamentos interculturais, diz que depende muito dos países onde acontecem e das sociedades que lá vivem, pois “existem sociedades mais abertas e outras nem por isso”. A obra aborda o tema do racismo e a autora não tem dúvidas de que este “é algo que ainda está infelizmente presente na sociedade e a vários níveis”. “O meu livro, apesar de não se focar no racismo, acaba por mostrar as microagressões ao longo de um dia, de uma vida, que acabam por ferir a autoestima e a perceção de pertença a uma comunidade ou mesmo na família”, disse. Sem avançar com receitas chave, Stephanie Vasconcelos defende mais “empatia e comunicação” para início de conversa, identificando ainda “um caminho a percorrer” na lusofonia. “A empatia e a comunicação podem ser um primeiro passo para esse debate, essa conversa, para que as partes reconheçam as dificuldades sociais e os problemas que cada um sente”, defendeu. Editado em Portugal pela Penguin Random House, que apresenta a obra como “um livro sobre amor, racismo, medo e famílias partidas”, o romance será lançado no sábado na livraria Greta, numa cerimónia em que participará a escritora Djaimilia Pereira de Almeida.