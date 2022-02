A Onda Bienal celebra o centenário do escritor português José Saramago com “Abraço a Saramago”, que leva a Gaia uma exposição individual de Violante Saramago Matos e uma mostra coletiva sobre a obra do Nobel da Literatura.

Esta iniciativa assinala os 100 anos do nascimento de José Saramago, de 05 de março a 30 de abril, na Casa Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo, em Vila Nova de Gaia.

A exposição individual de Violante Saramago Matos, filha do escritor, tem curadoria de Agostinho Santos e traz “21 obras com forte componente afetiva, numa abordagem íntima à obra do Prémio Nobel da Literatura, recriando trechos literários que se cruzam com o pincel da artista”.

O “Abraço a Saramago” estende-se noutras 19 obras dos artistas Albuquerque Mendes, António Bessa, António José de Carvalho, Avelino Rocha, Bruno Marques, Fernando Barros, Filipe Rodrigues, Henrique do Vale, Isabel e Rodrigo Cabral, Juan Domingues, Lina Carvalho, Luís Silveirinha, Nazaré Álvares, Pedro Calapez, Rui Costa, Rui da Graça, Valter Hugo Mãe e Zulmiro de Carvalho.

Estas mostras integram o programa Onda Bienal, promovido pelos Artistas de Gaia – Cooperativa Cultural.

Para o diretor da Bienal Internacional de Arte Gaia, “José Saramago foi um homem de causas” e importa “destacar a memória coletiva de um escritor de referência, que marcou a história através da sua obra e da sua vida”.

“Receber uma exposição de Violante Saramago Matos, filha do escritor e artista, é um privilégio que reforça a nossa missão enquanto Bienal de Causas”, prossegue, citado em nota de imprensa.

A exposição conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e pode ser visitada de terça-feira a sábado, entre as 09:00 e as 12:30 e das 14:00 às 17:30, encerrando aos domingos, segundas-feiras e feriados.