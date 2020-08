No último ano, a organização Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) premiou a famosa autora da saga juvenil com o Prémio Ripple of Hope. Mas a presidente, Kerry Kennedy, declarou recentemente que as opiniões de Rowling sobre as pessoas transgénero "subestimam a identidade" dessas pessoas.

"Essas declarações dão a entender incorretamente que eu sou transfóbica", disse a romancista britânica num comunicado publicado no seu site.

"Como doadora de longa data a grupos LGBT e defensora do direito das pessoas trans de viverem livres de perseguição, rejeito categoricamente a acusação de que odeio as pessoas trans ou lhes desejo mal", acrescentou.

A escritora garantiu que, devido à "grande divergência de opiniões" entre ela e o RFKHR, "não teve escolha" senão devolver o prémio.

Em junho, Rowling foi acusada de fazer comentários considerados transfóbicos num tweet.

A escritora partilhou um artigo no qual falava sobre "pessoas que têm menstruação" e comentou ironicamente que estas devem ser chamadas de mulheres, causando uma série de críticas nas redes sociais.

O ator britânico Daniel Radcliffe, que interpretou Harry Potter no cinema, juntou-se às críticas: "Mulheres trans são mulheres. Qualquer declaração em contrário apaga a identidade e dignidade das pessoas trans", escreveu.

A autora afirma ter recebido "milhares de e-mails de apoio de pessoas preocupadas com essas questões, tanto dentro como fora da comunidade trans, muitas das quais se sentem vulneráveis e preocupadas com a toxicidade dessas discussões".