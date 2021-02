Com música de João Farinha, que também está ao piano, e letra e voz de Maria João, a nova versão conta com Silvan Strauss, na bateria, e com Samuel Wootton, no marimbafone e em glockenspiel.

O projeto OGRE Electric, de Maria João, mistura o jazz com a eletrónica, o digital e o analógico. Conta com os sintetizadores e o piano e de João Farinha, a eletrónica de André Nascimento e a bateria de Silvan Strauss.

O álbum “Open Your Mouth” foi lançado em maio do ano passado, já em plena pandemia, com um concerto no 'drive-in' do Braço de Prata, e sucedeu aos anteriores, "Electrodoméstico", de 2012, e "Plástico", de 2015.