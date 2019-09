O recital conta com a contralto Ellen Rabiner, o fagotista e pianista Joe Coronado e o violetista Christopher Hooley, da Orquestra Gulbenkian.

De Keil serão escutadas as obras “Un grande sommeil noir”, a partir de um poema de Paul Verlaine, “Angoisse apaisée”, um poema Antoin-Hippolite, “Crosse, Il Bacio in bossa”, um poema de Venturino Camaiti, e ainda as peças “Beauté” e “Sacrilégio”.

Do programa constam ainda obras dos compositores Henri Duparc, Ernest Chausson, Gabriel Fauré, Johannes Brahms e Giacomo Puccini.

O recital tem início marcado para as 19:00.