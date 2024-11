O festival, dedicado ao pianista e compositor Filipe de Sousa (1927-2006),arranca este ano com o tributo a Teresa Berganza, com a inauguração da exposição temporária de fatos de concerto utilizados pela cantora espanhola, ao longo do século XX.

Exposta antes no Teatro Real de Madrid, com curadoria de Roman Padin, a mostra está aberta entre sexta-feira e domingo próximos, no torreão sul do Palácio Nacional de Mafra.

O programa do festival conta ainda, na sexta-feira, no mesmo local, com um recital pela soprano Cecilia Lavilla Berganza, filha de Teresa Berganza, acompanhada pelo pianista espanhol Miguel Ituarte.

No sábado, o pianista russo Rem Urasin, premiado no Concurso Chopin de Varsóvia, dá um concerto sobre a ligação de Mafra a Scarlatti, vincada na obra do escritor José Saramago.

O pianista chileno Marco Cuevas Riffo, também laureado em concursos internacionais, protagoniza um recital no domingo, com repertório inspirado em compositores como Beethoven e Gershwin, passando pelos espanhóis Granados e Albéniz e pelo brasileiro Ernesto Nazareth.

O programa continua no dia 16, na Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva da Ericeira, com um espetáculo de homenagem aos compositores Joly Braga Santos e Gabriel Fauré, pelo Trio Parnasse, composto por Véronique Guillo (piano), Violette Deschamps (violino) e Clément Buvat (violoncelo).

No dia 23, realiza-se um concerto tocado em dois pianos, que integra as Variações sobre um tema de Hayden, de Johannes Brahms, pelos pianistas João Elias Soares e Jean-Louis Steuerman no Palácio Nacional de Mafra.

O pianista Adriano Jordão, também diretor artístico do festival, fecha o programa com um concerto no dia 30, acompanhado pelo violoncelista Pavel Gomziakov, que irá tocar um instrumento construído em 1703.

O Festival de Música de Mafra “Filipe de Sousa” é organizado pela Câmara Municipal de Mafra e pela Fundação Jorge Álvares, com a produção executiva da produtora Décima Colina e direção artística de Adriano Jordão.