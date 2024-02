Esta criação, encenada e interpretada pela dupla ibérica Miguel Martins Pessoa e Diana Bernedo, será apresentada em Espanha pela segunda vez, resultado de uma coprodução com o Teatro das Figuras, de Faro, e o Cineteatro Louletano.

A peça é uma reinterpretação contemporânea do clássico do dramaturgo inglês William Shakespeare, “A Tragédia de Macbeth”, com texto e estética original do Coletivo JAT, “pautada por uma linguagem corporal e física, poética e hiper-expressiva, numa tragicomédia grotesca sobre o amor, a loucura e a ambição”, segundo a sinopse.

Dois atores encarnam duas personagens excêntricas na sua aparência e essência: Alfredo Delgado Canibalis, “um balofo, corrupto e perturbado político” e Divina Palomeque, “uma boneca da era da inteligência artificial”, simbolizando ele a ganância e a hipocrisia humana, e ela o estereótipo de beleza e perfeição artificial.

Delgado, sozinho no seu próprio mundo, encontra na boneca hiper-realista a solução para colmatar a solidão, e esta figura, aparentemente inanimada, torna-se a sua “companhia inseparável e máxima influência”.

Juntos levarão a cabo “um absurdo plano para alcançar o poder, rodeados por um ambiente misterioso, onde três estranhas criaturas fazem previsões sobre o futuro”.

A peça faz várias referências ao mundo atual, promovendo uma reflexão individual e coletiva sobre a humanidade e os sistemas sociais e políticos em diferentes geografias.

“Algo de Macbeth”, espetáculo da Janela Aberta Teatro estreado em 2019, é o primeiro com uso de texto, já que esta companhia é especializada em Teatro Físico, e nas restantes obras utiliza exclusivamente linguagem corporal como veículo de comunicação e expressão artística, sem recurso à palavra.

Em Madrid, o espetáculo será representado em castelhano, numa apresentação apoiada Direção-Geral das Artes, segundo a produção.