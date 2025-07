A Companhia do Chapitô apresentará, dias 11 e 12, representações da peça “Rei Lear”, uma criação coletiva da companhia, com direção de José C. García.

“Uma versão irreverente e minimalista, na qual três intérpretes encarnam todas as personagens, numa incessante ação de liberdade que desafia todas as convenções teatrais”, lê-se na sinopse do espetáculo.

Numa encenação que assenta no trabalho físico dos atores, “Rei Lear” é interpretado por Susana Nunes, Carlos Pereira e Tiago Viegas. A música é de Rui Rebelo.

Além da companhia de Lisboa, Portugal estará também representado pelo coletivo de Faro Janela Aberta Teatro, que levará ao Festival Internacional de Teatro Clássico a peça “Cabo das Tormentas”, inspirada na vida e obra de Luís Vaz de Camões, no ano em que se assinalam os 500 anos do nascimento do autor de “Os Lusíadas”.

Com versão e direção de Diana Bernedo e Miguel Martins, “Cabo das Tormentas” será representado, dia 25, no Teatro Municipal.

O espetáculo “entrelaça a história de Portugal e da Europa com os desafios do presente, criando um poderoso diálogo entre os antepassados gloriosos e o mundo atual”, refere a sinopse.

“Cabo das Tormentas” é também uma “homenagem aos esquecidos, aos poetas e à eterna influência de Camões, inspiração para tantos autores do século XVI”, lê-se na sinopse da peça da JAT.

Trinta e cinco peças de teatro, ateliês e provas de gastronomia, feira de artesanato, espetáculos musicais, de dança, exposições e oficinas de artesanato constam também do programa do festival, que começou na quinta-feira e decorre até 27 de julho naquela cidade da província de Cidade Real, na comunidade autónoma de Castela – La Mancha.