“Com a reabertura do Espaço do Investidor, a área da Dinamização Económica e Atração de Investimento irá direcionar a sua ação para a retoma da atividade económica, bem como para a criação de condições para a atração de novos investimentos, que permitam a Braga continuar a afirmar-se como um dos principais polos exportadores do País, de desenvolvimento empresarial e de formação de talento e da sua empregabilidade”, lê-se no comunicado.

No caso da Startup Braga, as atividades presenciais serão, igualmente, retomadas, com a possibilidade das 'startups' incubadas poderem aceder ao edifício gnration, a partir de segunda-feira.

Já as nove 'startups' selecionadas na primeira fase do programa de incubação 2020, começarão a ser instaladas a partir de 1 de junho, data em que o edifício em que se localiza a Startup Braga prevê a sua reabertura ao público.

O Centro de Juventude de Braga tem abertura ao público preparada para 01 de junho, depois de ter realizado até ao momento mais de 750 dormidas de profissionais de saúde que estiveram na linha da frente da luta contra a COVID-19.

Portugal entrou no dia 3 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à COVID-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

O Governo deverá aprovar hoje novas medidas para entrarem em vigor na segunda-feira, incluindo as visitas a lares, a reabertura das creches e dos equipamentos sociais de apoio à deficiência, aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos, e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios.